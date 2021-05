Prihodnji teden v šolske klopi vsi srednješolci in študenti

Ljubljana, 12. maja - V ponedeljek bodo v šolske klopi znova sedli vsi srednješolci. Ministrstvo za izobraževanje je namreč srednjim šolam poslalo okrožnico, iz katere izhaja, da z izobraževanja po modelu C, ko so se tedensko izmenjevali doma in v šoli, prehajajo na model B. Študenti pa bodo lahko predavanja znova poslušali v živo.