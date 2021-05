Slovenija presegla 500.000 cepljenih s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19

Ljubljana, 12. maja - Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sporočili, da so v Sloveniji do zdaj s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepili 507.822 ljudi. Po podatkih NIJZ so z drugim odmerkom cepili 259.063 ljudi. Tako trenutna precepljenost prebivalstva znaša 12,3 odstotka, cilj pa je 60 odstotkov, je objavil NIJZ.