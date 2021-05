V Sloveniji potrjen primer indijske različice novega koronavirusa

Ljubljana, 12. maja - V Sloveniji so potrdili primer indijske različice novega koronavirusa, je razvidno s portala GISAID, ki ponuja odprt dostop do genomskih podatkov novega koronavirusa. Potrdili so jo v Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v vzorcu, ki je bil odvzet 20. aprila, so pojasnili na inštitutu.