V spletni razpravi o nujnosti dialoga na vseh ravneh glede korakov pri opustitvi premoga

Ljubljana, 12. maja - Ob opuščanju rabe premoga v Sloveniji bo treba sprejeti več odločitev, med drugim kako nadomestiti izpad pri proizvodnji elektrike in kako prestrukturirati delovna mesta, pri čemer pa je nujno vključiti vse deležnike tako na državni kot na regionalni in lokalni ravni, so poudarili v današnji spletni razpravi društva Focus.