HSE po pridobitvi dovoljenja v gradnjo največje sončne elektrarne v državi

Ljubljana, 5. maja - Holding slovenske elektrarne (HSE) začenja gradnjo največje sončne elektrarne v Sloveniji. Kot so sporočili, so namreč pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za 3,036-megavatno elektrarno, ki jo bodo gradili na rekultiviranem in zaprtem delu odlagališča nenevarnih odpadkov Prapretno pri Hrastniku. Temeljni kamen bodo položili 3. julija.