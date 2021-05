Focus: Teš bo zelo verjetno treba zapreti pred letom 2030

Ljubljana, 5. maja - Društvo Focusu opozarja, da bo Teš zelo verjetno treba zapreti že pred letom 2030 ne glede na letnico iz nacionalne strategije za izhod iz premoga. Kot so zapisali, to kaže tudi finančni vidik poslovanja - upoštevajoč pospešeno rast cen električne energije in emisijskih kuponov bodo izgube Teša do leta 2030 znašale približno 870 milijonov evrov.