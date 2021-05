Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 5.)

Ljubljana, 11. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o izboljševanju epidemioloških razmer v Sloveniji in kampanji za spodbudo cepljenja. Poročale so tudi o zapletih pri imenovanju slovenskih tožilcev v evropsko javno tožilstvo, verjetni bližnji slovenski pridružitvi pobudi Med 7 ter o tem, da sta hrvaški novinarski organizaciji izrekli podporo STA.