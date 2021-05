Delo o neimenovanju delegiranih evropskih tožilcev (12. 5.)

Ljubljana, 11. maja - Suzana Kos v komentarju Neracionalnost, zagrenjenost in strah piše o neimenovanju delegiranih evropskih tožilcev, do česar manjka še odločitev vlade kot kolektivnega organa. To zaradi lastnih zamer zavira premier, pri čemer gre nedvomno za jasen primer političnega vmešavanja, ki ni bil mogoč v postopku strokovne izbire kandidatov, piše avtorica.