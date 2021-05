Primorske novice o varovanju čistega okolja (12. 5.)

Koper, 11. maja - Ambrož Sardoč v komentarju Palic je premalo in prekratke so ..., piše o tem, da ne bi smeli dopustiti, da zrak in vodo kaj ogrozi do te mere, da bi to škodovalo zdravju. Na to je opozorila nova okoljska nesreča v občini Kanal, kjer sta v vodovod pritekla nafta ali njen derivat. Avtor opozarja, da je kakovost voda bolje varovati strogo.