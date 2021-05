Občinskih 174 najemnih stanovanj v okviru Novega Brda pripravljenih na vselitev

Ljubljana, 11. maja - Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je danes namenu predal 174 javnih najemnih stanovanj v okviru soseske Novo Brdo v Ljubljani. Gre za veliko pridobitev in primer dobrega sodelovanja lokalne in državne ravni, so ob otvoritvi poudarili pristojni. Okoli polovico od skupno 20 milijonske investicije je s posojilom zagotovil SSRS.