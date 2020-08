Stanovanjski sklad do leta 2023 z okoli 2400 dodatnimi najemnimi stanovanji

Ljubljana, 15. avgusta - Stanovanjski sklad RS bo po načrtih do leta 2023 pridobil dodatnih nekaj manj kot 2400 najemnih stanovanj, in sicer okoli 1500 z lastno gradnjo, okoli 500 z gradnjo v sodelovanju z občinami in okoli 400 z odkupom na trgu. Po letu 2023 je predvidena gradnja dodatnih okoli 1300 stanovanj.