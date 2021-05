Strokovna skupina predlaga podaljšanje epidemije

Ljubljana, 11. maja - Strokovna svetovalna skupina za covid-19 je že minuli teden predlagala podaljšanje epidemije, pogoji za to pa so še vedno izpolnjeni, je za STA izpostavila vodja skupine in infektologinja Mateja Logar. Se pa, če bodo tudi v sredo epidemiološki podatki ugodni, po njenih navedbah sproščajo pogoji za rumeno fazo in s tem povezano sproščanje ukrepov.