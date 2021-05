Ta teden v Slovenijo skupaj predvidoma 90.900 odmerkov cepiv proti covidu-19

Ljubljana, 10. maja - V tem tednu v Sloveniji pričakujejo dobave vseh štirih cepiv proti covidu-19. Pfizer in BioNTech bosta dostavila 58.500 odmerkov cepiva, Moderna 14.400, AstraZeneca 12.000 in Johnson & Johnson 6000 odmerkov, so za STA pojasnili na NIJZ. Skupaj bo dobavljenih 90.900 odmerkov. Zaenkrat cepljenje s prvimi odmerki cepiva AstraZeneca še poteka.