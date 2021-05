Levica se zavzema za umik patentne zaščite cepiv proti covidu-19

Ljubljana, 7. maja - Stranka Levica se je danes zavzela za to, da bi Slovenija in Evropska unija podprli predlog ZDA o odpravi zaščite intelektualne lastnine za cepiva proti covidu-19. "Če hoče Evropska unija prevzeti vodilno vlogo v svetu, kakršno si pripisuje, potem naj se zavzame za prost dostop do cepiv," so prepričani pri Levici.