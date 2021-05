Logar in Kaiser v Celovcu o številnih temah in projektih prihodnjega sodelovanja

Celovec, 7. maja - Zunanji minister Anže Logar in deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser sta danes v Celovcu govorila o številnih temah, od pandemije covida-19, položaja manjšine do skorajšnjega predsedovanja Slovenije Evropski uniji in njenih prioritetah predsedovanja ter projektih prihodnjega sodelovanja med Ljubljano in Celovcem.