Celična CAR-T terapija je terapija prihodnosti

Ljubljana, 6. maja - Po nedavni kampanji zbiranja donacij za nakup naprave za CAR-T celično terapijo bodo to za zdravljenje krvnih rakov vzpostavili na kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana še pred jesenjo. Z njo bodo lahko zdravili od 10 do 15 bolnikov letno. CAR-T terapija je namreč terapija prihodnosti, so dejali v spletnem pogovoru STAkluba.