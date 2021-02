Ministrstvo namerava sodelovati pri nakupu naprave, ki za nekatere onkološke bolnike pomeni novo upanje

Ljubljana, 24. februarja - Pri projektu vzpostavitve pogojev za CAR-T celično terapijo na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana je prišlo do pomembnega napredka. Pridobili so namreč sklep ministrstva za zdravje, da se ima namen vključiti v nakup naprave, ki bo nekaterim bolnikom s krvnimi raki omogočila zdravljenje s to terapijo, so povedali predstavniki projekta.