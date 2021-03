S pomočjo donatorjev do nakupa naprave za celično terapijo za hematološke bolnike

Ljubljana, 11. marca - Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo je s pomočjo donatorjev, posameznikov in podjetij v dobrem mesecu uspelo zbrati dovolj sredstev za nakup naprave za CAR-T celično terapijo na kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana. Prve bolnike z najtežjimi oblikami krvnih rakov bi lahko s to napravo začeli zdraviti konec leta.