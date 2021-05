Danska v dodatno sproščanje omejitvenih ukrepov

Koebenhavn, 6. maja - Na Danskem so se danes znova odprli kinematografi, gledališča in fitnesi. Za obisk je sicer nujen negativen test na okužbo z novim koronavirusom, potrdilo o cepljenju ali prebolelem covidu-19. V učilnice so se danes znova v celoti vrnili tudi vsi osnovnošolci, poroča na spletni strani britanski BBC.