Več društev obsoja pritiske na ustavno sodišče glede istospolnih skupnosti

Ljubljana, 6. maja - Več društev in drugih organizacij, ki se zavzemajo za enakost na področju spolne usmerjenosti in identitete, je v današnjem skupnem sporočilu za javnost obsodilo "pritiske" na ustavno sodišče. Izpostavili so, da istospolni pari enako kot raznospolni pari ustvarjajo ljubeča in trajna partnerska razmerja.