Po mnenju vlade zakon o zakonski zvezi in družinski zakonik nista v neskladju z ustavo

Ljubljana, 17. februarja - Vlada je na torkovi dopisni seji sprejela mnenje o pobudah za oceno ustavnosti delov zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter delov družinskega zakonika. Vlada meni, da obstoječa ureditev, kot jo določata zakon in družinski zakonik, ni v nasprotju z ustavo in ne pomeni kršitve človekovih pravic istospolno usmerjenih oseb.