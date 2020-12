Zagovornik načela enakosti z zahtevo za ustavno presojo delov družinskega zakonika

Ljubljana, 5. decembra - Zagovornik načela enakosti se je na ustavno sodišče obrnil z zahtevo za ustavno presojo delov družinskega zakonika. Ocenil je namreč, da so pogoji za sklenitev zakonske in partnerske zveze ter pogoji za dostop do skupne posvojitve diskriminatorni, saj delijo ljudi po spolni usmerjenosti. Ustavnemu sodišču predlaga, da zadevo obravnava prednostno.