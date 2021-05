Na Hrvaškem spletna platforma za varne kulturne in zabavne prireditve

Zagreb, 6. maja - V Zagrebu so predstavili spletno stran Sigurna okupljanja (Varna druženja) kot korak proti vnovičnemu organiziranju kulturnih, umetniških in zabavnih prireditev, ki jih je zaustavila pandemija novega koronavirusa. Želijo si, da bi platformo razširili tudi na konference ter športne in druge podobne dogodke.