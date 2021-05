Epidemija nevladne organizacije s področja duševnega zdravja prisilila v prilagoditve

Ljubljana, 6. maja - Epidemija koronavirusa je sprva zelo omejila delovanje prostovoljcev v organizacijah s področju duševnega zdravja in sorodnih nevladnih organizacijah, a so se vsi skupaj kmalu prilagodili in se veliko naučili, so poudarili na današnji spletni okrogli mizi. Slednjo sta pripravili združenji Šent in Ozara Slovenija.