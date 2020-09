Nevladne organizacije namestnika varuha opozorile na kršitve otrokovih pravic

Ljubljana, 16. septembra - Namestnik varuha človekovih pravic Jože Ruparčič se je v torek sestal s predstavniki nevladnih organizacij, ki skrbijo za uveljavljanje pravic otrok. Kot so zapisali pri Varuhu človekovih pravic, so izpostavili pomen enake obravnave otrok, organizacije pa so Ruparčiču predstavile številne nepravilnosti na področju uresničevanja njihovih pravic.