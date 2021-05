Spletni Festival Drame SNG Maribor za ohranjanje stika z občinstvom

Maribor, 6. maja - Drama Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bo v prihodnjih dneh ponudila na spletu zgoščen pregled izbranih uprizoritev zadnjih sezon. Od petka do konca prihodnjega tedna bo na ogled osem uprizoritev, ki obsegajo širok nabor različnih uprizoritvenih praks in tako odražajo raznolikost in širino njene gledališke ponudbe.