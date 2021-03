SNG Maribor s premiero Donizettijeve komične opere Hči polka

Maribor, 13. marca - Opera in Balet Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bosta danes premierno izvedla komično opero Gaetana Donizettija Hči polka. Delo, v katerem je Donizetti združil francoski humor z italijanskim belcantom, je nastalo v režiji Krešimirja Dolenčića, med nastopajočimi pa so Petya Ivanova, Martin Sušnik, Jaki Jurgec in Irena Petkova.