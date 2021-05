Festival Borštnikovo srečanje zamaknjen v drugo polovico junija

Maribor, 5. maja - Gledališki festival Borštnikovo srečanje, ki je bil načrtovan med 24. majem in 6. junijem, je prestavljen na drugo polovico junija. Kot je za STA povedal umetniški direktor Aleš Novak, trenutne epidemiološke omejitve njegove izvedbe konec maja oziroma v začetku junija ne omogočajo, zato so se odločili za novi termin med 14. in 27. junijem.