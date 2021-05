V Indiji še vedno porast števila okužb z novim koronavirusom in smrti

New Delhi, 6. maja - V Indiji so v zadnjem dnevu opazili porast števila novih okužb z novim koronavirusom in smrti covidnih bolnikov, s čimer izginja upanje, da se epidemija covida-19 v državi umirja. V zadnjem dnevu je umrlo še 3980 covidnih bolnikov, potrdili pa so 412.262 novih okužb, kar je največ doslej, je sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje.