Dnevnik o sovražnem govoru (6. 5.)

Ljubljana, 5. maja - Mateja A. Hrastar v komentarju Anonimno sovraštvo zatrimo v kali piše o sovražnem govoru. V preteklem tednu so se zgodili trije incidenti, vsem pa je skupno anonimno sovraštvo. V teh treh primerih je šlo za sovraštvo do žensk, do muslimanov in do NOB. Silovitost, s katero so bili napadi izvedeni, bi nas morala zaskrbeti, meni avtorica.