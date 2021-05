Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 5.)

Ljubljana, 5. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da Slovenija išče načine za pospešitev cepljenja. K temu bo pripomogla večja količina cepiv, ki jih ima Slovenija zagotovljena v maju in nova aplikacija za naročanje na cepljenje. Poročale so tudi o tem, da predsednik Borut Pahor nadaljuje srečanja z voditelji držav pred vrhom procesa Brdo-Brioni.