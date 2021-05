Delo o zamujenem tiru (6. 5.)

Ljubljana, 5. maja - Boris Šuligoj v komentarju Bitka je dobljena, vojna še ne, piše o drugem tiru. Četrt stoletja od začetka državnih priprav so ga v sredo vendarle začeli graditi. Avtor meni, da si Slovenija ne sme več privoščiti poraza. Še pred štirimi leti smo lahko razmetavali čas in denar z referendumi in avtogoli, danes nam teče voda v grlo.