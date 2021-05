Zunanji ministri G7 kritični do Rusije in Kitajske

London, 5. maja - Zunanji ministri skupine G7 so danes izrazili zaskrbljenost zaradi neodgovornega ravnanja Rusije. Kitajsko pa so pozvali k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Poleg tega so se zavezali k sodelovanju s farmacevtsko industrijo, da bi okrepili proizvodnjo cepiv proti covidu-19.