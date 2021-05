V pravni mreži za vzpostavitev zakonitih podlag ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa

Ljubljana, 4. maja - V Pravni mreži za varstvo demokracije so vlado pozvali, naj pripravi spremembe zakona o nalezljivih boleznih, ki bodo zakonita podlaga za ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Spomnili so namreč na sodbo koprskega višjega sodišča, ki je ustavilo postopek zoper moškega, ki so mu zaradi neuporabe zaščitne maske izdali plačilni nalog.