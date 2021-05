Varuh z nevladniki o epidemiji kot spodbudi za medgeneracijsko solidarnost

Ljubljana, 4. maja - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je srečal s predstavniki nevladnih organizacij s področja medgeneracijskega sodelovanja. Sogovorniki so se strinjali, da je epidemija covida-19 še bolj razgalila izzive, ki jih prinaša dolgoživa družba, a tudi priložnosti za povezovanje in uresničevanje medgeneracijske solidarnosti, so zapisali pri varuhu.