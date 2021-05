Prijeli 38-letnika, ki je skušal v notranjost države prepeljati 12 prebežnikov

Krka, 4. maja - Dolenjski policisti so med varovanjem državne meje na območju Dobrave ob Krki prijeli 12 državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Prijeli so tudi 38-letnega voznika tovornega vozila iz Nemčije, ki jih je nameraval prepeljati v notranjost države, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.