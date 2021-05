Ob ponovnem odpiranju lokalov in nastanitvenih obratov opozorila o neživljenjskih ukrepih

Sežana, 4. maja - Zaposleni v gostinstvu in turizmu se v času, ko se jim ponovno dovoljuje obratovanje, soočajo s pogoji, ki so v marsikaterem pogledu neizvedljivi oz. nesmiselni in tako močno omejujejo ponovno obratovanje, je danes v Sežani opozoril Blaž Cvar iz OZS. Na obmejnem območju pričakujejo tudi lažje pogoje v zvezi z enodnevnimi gosti iz Italije.