V Nami na ogled Unicefove Punčke iz cunj slovenskih ustvarjalcev

Ljubljana, 4. maja - V izložbi ljubljanske veleblagovnice Nama so na ogled Unicefove Punčke iz cunj, s katerimi zbirajo donacije za cepljenje otrok proti šestim nevarnim otroškim boleznim v državah v razvoju, so sporočili iz Unicefa Slovenija. Slovenski ustvarjalci so jih izdelali ob tednu cepljenja, na ogled bodo do 25. maja, nato pa bodo odposlane donatorjem.