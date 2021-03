UNICEF: Vsak peti otrok nima dovolj vode za zadostitev vsakdanjih potreb

New York, 22. marca - Po vsem svetu več kot 1,42 milijarde ljudi, med njimi 450 milijonov otrok, živi na območjih z visoko ali izjemno visoko vodno ranljivostjo, ugotavlja Sklad ZN za otroke (UNICEF). To pomeni, da vsak peti otrok po vsem svetu nima dovolj vode, da bi zadostil svoje vsakdanje potrebe, so ob svetovnem dnevu voda opozorili v organizaciji.