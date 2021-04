Unicef Slovenija zbira pomoč za spopadanje s pandemijo za Indijo

New Delhi, 30. aprila - Unicef Slovenija zbira sredstva za pomoč najranljivejšim otrokom in družinam v Indiji, ki se trenutno sooča zelo slabimi epidemiološkimi razmerami. Sklad ZN za otroke (Unicef) je sicer Indiji poslal 3000 koncentratorjev kisika in teste na novi koronavirus, so navedli v Unicefu Slovenija.