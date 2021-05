Finance o računu za čas covida-19 (4. 5.)

Ljubljana, 3. maja - Tanja Smrekar v komentarju Kaj lahko država dobi in kaj uniči z inšpekcijami, kaznimi in (pre)visokimi dajatvami piše o tem, da prihaja čas za izdajo računa po obdobju koronavirusa, ki ga bodo plačali davkoplačevalci, podjetja, posamezniki, pri čemer avtorica opozarja, da bodo prek davkov in kazni za minorne prekrške plačali tudi zlorabe v koroni.