Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 5.)

Ljubljana, 3. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o obisku beloruske opozicijske voditeljice Svetlane Tihanovske v Sloveniji in o besedah premierja Janeza Janše, da bi letošnje poletje lahko bilo podobno lanskemu. Pisale so tudi o začetku kampanije Za obSTAnek, v kateri zbirajo sredstva za STA.