Primorske novice o novi plaži v Žusterni (4. 5.)

Koper, 3. maja - Nataša Hlaj v komentarju Tudi če kasneje, samo da bo piše o novi plaži v Žusterni. Območje bodo za zdaj ozelenili, uredili skalomet, namestili betonske plošče za počitek ter v dveh zalivčkih nasuli prodec za lažji in varnejši dostop do morja. Čeprav bodo dela začasno prekinili in nadaljevali prihodnjo sezono, je to premišljen ukrep, meni avtorica.