Gasilci pogasili požar na OŠ Franceta Prešerna v Kranju, pouk bo potekal na daljavo

Kranj, 21. aprila - Gasilci so pogasili požar, ki je okrog 19.30 izbruhnil na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju. Pogorela je ena od učilnic, iz stavbe so evakuirali pet oseb, nastala je materialna škoda, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Vodstvo šole je sporočilo, da bo šola do preklica zaprta, šolanje pa bo že v četrtek potekalo na daljavo.