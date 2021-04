Požar na kranjski šoli izbruhnil v prostorih za kemijo

Kranj, 22. aprila - Kriminalisti so danes opravili ogled kraja sredinega požara na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju in ugotovili, da je zagorelo v tedaj praznem prostoru za pouk kemije. Vzrok požara še ugotavljajo, jasno pa je, da ni šlo za namerno dejanje. V požaru so bile poškodovane tri učilnice, pouk na šoli pa naj bi znova stekel po prvomajskih počitnicah.