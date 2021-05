Visoka globa ali zapor za Avstralce, ki bi se do 15. maja vrnili iz Indije

Sydney, 1. maja - Avstralce, ki so bili v zadnjih dveh tednih v Indiji, kjer so se zelo poslabšale razmere med pandemijo covida-19, in se bodo do 15. maja vrnili domov, po novi avstralski zakonodaji čaka izjemno visoka globa ali pa zapor, poroča nemška tiskovna agencija dpa.