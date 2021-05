Higienski vložki odslej manj obdavčeni

Ljubljana, 3. maja - Higienski vložki, tamponi in nekateri drugi menstrualni higienski pripomočki so od danes manj obdavčeni. Veljati je namreč začela dopolnitev pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (DDV), po kateri se za te izdelke obračuna 9,5-odstotna stopnja DDV, in ne več 22-odstotna, so za STA pojasnili na finančni upravi.