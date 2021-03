Levica in SD za znižanje davka na ženske higienske izdelke

Ljubljana, 15. marca - V Levici so vložili predlog novele zakona o davku na dodano vrednost, s katero bi znižali davek na ženske higienske izdelke z 22 na pet odstotkov. S tem bi ženskam omogočiti cenovno dostopnejše osnovne življenjske potrebščine. Za znižanje davčne stopnje za menstrualne higienske pripomočke so se zavzeli tudi v Mladem forumu in Ženskem forumu SD.