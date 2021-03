Mladi forum in Ženski forum SD za brezplačne higienske vložke v šolah

Ljubljana, 10. marca - Mladi forum in Ženski forum SD izpostavljata, da mora marsikatera ženska v času zdravstvene krize varčevati pri nakupu higienskih vložkov in drugih tovrstnih pripomočkov. Glede na to vladi predlagata, da v vseh javnih izobraževalnih ustanovah zagotovi brezplačne higienske pripomočke za ženske.