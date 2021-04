Na Hrvaškem od polnoči nekoliko spremenjeni ukrepi na meji

Zagreb, 30. aprila - Hrvaški štab civilne zaščite je danes potrdil, da bodo podaljšali večino protikoronskih ukrepov. Opolnoči bodo začeli veljati le nekoliko omiljeni ukrepi za vstop v državo, ko gre za veljavnost antigenskih testov ter potnike, ki so preboleli covid-19 in so se enkrat cepili. V minulih 24 urah so zabeležili 2007 novih primerov okužb s koronavirusom.